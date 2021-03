Girolive-Panthers treffen in den Playoffs auf TSV Wasserburg

In der Liga hatten die Panthers (links Emma Eichmeyer, rechts Jenny Strozyk) zweimal das Nachsehen gegen Kelly Moten (am Ball) und den TSV Wasserburg. Nun gibt es weitere Duelle in den Playoffs.

imago/osnapix

Osnabrück. Die Girolive-Panthers mussten nach dem letzten Hauptrunden-Spieltag in der Basketball-Bundesliga noch warten, aber seit Mittwochabend steht ihr Gegner in der ersten Playoff-Runde fest: Es geht am kommenden Sonntag zum Auftakt zum TSV Wasserburg.

Mit dem 66:63-Sieg im Nachholspiel in Heidelberg sicherte sich der Herner TC noch Platz zwei der Hauptrunden-Tabelle und verwies Wasserburg im Schlussspurt auf Rang drei. Die OSC-Frauen, die die Hauptrunde als Tabellensechster abschlossen,