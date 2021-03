Keine Spiele mehr im Amateurfußball - was ist mit einer Perspektive für Training?

Die Freude war groß, als die C-Junioren des Hagener SV Mitte März kurzzeitig wieder trainieren durften. Foto: Philipp Hülsmann

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Noch ist es nicht fix – aber dass wegen der Unwägbarkeiten der Coronapandemie am nächsten Mittwoch für Niedersachsen die seit fast fünf Monaten unterbrochene Amateurfußballsaison abgebrochen wird, darf als sicher gelten. Ein Austausch per Videoschalte im Vorstand des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat ein eindeutiges Stimmungsbild für die Komplett-Annullierung der Spielzeit 2020/21 ergeben – am 31. März soll noch die formale Abstimmung dazu erfolgen.

Betroffen sind alle Ligen bei Junioren, Senioren, Mädchen und Frauen von der Oberliga abwärts – die landesweit etwa 18000 Mannschaften treten in der neuen Saison 2021/22 einfach wieder auf derselben Liga-Ebene an. Resultate der bisher abso