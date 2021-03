In Feierstimmung: Gegen Nördlingen zogen die OSC-Basketballerinnen 2012/13 ins Halbfinale der Playoffs ein.

Helmut Kemme

Osnabrück. Wenn die Girolive-Panthers am kommenden Wochenende in die Playoffs starten, endet eine acht Jahre lange Wartezeit. Zuletzt waren sie in der Saison 2012/13 in der K.-o.-Phase der Basketball-Bundesliga dabei und sorgten für mächtig Furore.

Nach zwei Siegen aus drei Spielen gegen Nördlingen herrschte große Freude über den Einzug ins Halbfinale. In einer umkämpften Serie unterlag das Team um die US-Amerikanerin Alison Schwagmeyer den Rhein-Main Baskets (68:62, 77:81, 62:79)