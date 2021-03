Nach einer Verletzung im Winter ist die Wissingerin Pia Greiten wieder gut in Form.

imago/Aflosport

Osnabrück. Die Anspannung steigt, die Form stimmt wieder: Die Wissingerin Pia Greiten darf sich Hoffnungen auf die Teilnahmen an der Olympia-Nachqualifikation in Luzern machen. Von diesem bedeutenden Wettkampf trennen die Ruderin zwei Siege bei den anstehenden Ausscheidungsrennen in Köln.

"Ich fühle mich fit. In den letzten Tagen konnte ich mich gut erholen, sodass ich für die Renntage insgesamt gut vorbereitet bin", blickt Greiten optimistisch auf das, was sie ab Mittwoch in Köln erwartet. Dann nämlich rudert die 24-Jährige