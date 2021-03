Gab ihr Comeback im Pokal: Panthers-Spielmacherin Jenny Strozyk (Archivbild).

imago/Nico Paetzel

Keltern. Knapp fünfeinhalb Wochen lang hatte sie nur verletzt zuschauen können, aber zum Final-Four-Turnier im Pokal war Jenny Strozyk pünktlich wieder fit und vor allem schmerzfrei: Das Comeback der Spielmacherin war die wohl beste Nachricht des Wochenendes.

Beim Sieg in Saarlouis hatte die 21-Jährige ihr letztes Spiel bestritten. Das war am 10. Februar. Schon vier Tage später musste sie passen. Diagnose: Bandscheibenvorfall. Die folgende Schmerztherapie schlug an. „Sie ist natürlich