OSC-Spielmacherin Jenny Strozyk (am Ball) – hier im Liga-Hinspiel gegen Heidelberg gegen Inja Butina – soll nach ihrer Verletzung im Pokal wieder zur Verfügung stehen.

imago/osnapix

Osnabrück. Am Dienstag liefen einige Basketballerinnen der Girolive-Panthers im Rahmen des Benefizlaufes „#helpagelaufchallenge“ noch einen Marathon um den Rubbenbruchsee. „Natürlich als Staffel, schließlich müssen wir unsere Beine noch für die Playoffs schonen“, schrieben sie dazu. Vor der K.-o.-Runde in der Bundesliga steht allerdings noch das Final-Four-Turnier im Pokal an – und die Aufgabe im Halbfinale an diesem Samstag (15 Uhr) erfordert wohl auch bereits einen langen Atem.

Von Losglück sei ja schon die Rede gewesen, sagt Melina Knopp. Und in der Tat dürfte es ganz günstig sein, dass es die OSC-Frauen im Halbfinale mit den Bascats aus Heidelberg zu tun bekommen und nicht mit den beiden Bundesliga-Spitzenteams