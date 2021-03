Kasselmann sieht Horses & Dreams wegen des Herpesvirus nicht in Gefahr

Internationale Springprüfungen soll es in knapp fünf Wochen bei Horses & Dreams wieder geben (Archivfoto).

David Ebener

Hagen. Das für Pferde gefährliche Herpesvirus legt derzeit den internationalen Reitsport lahm. Bis zum 11. April hat der Weltreiterverband FEI alle internationalen Turniere in elf europäischen Ländern abgesagt. Die Austragung des internationalen Reitsportfestivals Horses & Dreams, das vom 21. bis zum 25. April in Hagen stattfinden soll, ist für Veranstalter Ulrich Kasselmann derzeit nicht in Gefahr.

Nachdem das größte Reitturnier der Region im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen ist, steckt Kasselmann momentan voll in den Planungen, damit Horses & Dreams in diesem Jahr auf dem Borgberg stattfinden kann. „Wir