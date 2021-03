Durchstarten will in diesem Jahr der Wallenhorster Michael Schrey.

DTM Trophy

Wallenhorst. Sollte sich die Corona-Pandemie nicht noch zu sehr auf den Rennkalender auswirken, wird bei Michael Schrey in diesem Jahr keine Langeweile aufkommen. Denn der Rennfahrer aus Wallenhorst wird nicht nur wieder um den Meistertitel in der ADAC GT4 Germany kämpfen, sondern auch neu in die DTM Trophy einsteigen.

„Die Vorfreude auf die neue Motorsportsaison ist unheimlich groß. Sofern die Veranstaltungen alle wie geplant stattfinden können, wird es ein sehr intensives Jahr mit einem äußerst attraktiven und vielschichtigen Rennprogramm werden“, sagt