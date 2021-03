Aufschlag ins zweite Turnier: Christine Aulenbrock aus Bad Laer will bei der zweiten German-Beach-Trophy wieder in die Playoffs.

imago/Peter Weber

Bad Laer. Für Beachvolleyballerin Christine Aulenbrock steht das zweite Turnier in diesem noch jungen Jahr an. Ab Mittwoch schlägt die Bad Laererin mit ihrer Partnerin Sandra Ferger (Wuppertal) bei der zweiten German-Beach-Trophy in Düsseldorf auf. Das Ziel ist klar: Der erneute Einzug in die Playoffs.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit dem zweiten Platz bei der Premiere der German Beach Trophy im Februar messen sich Aulenbrock und Ferger in der Mitsubishi Electric Halle nun erneut mit den Top-Beach-Duos. Das Teilnehmerfel