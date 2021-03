Marie Bertholdt und der BC Marburg (links) kletterten mit dem Sieg gegen Julia Köppls Nördlingerinnen noch auf Rang vier. Nur eine Playoff-Paarung ist bislang sicher.

imago/Oliver Vogler

Osnabrück. Die Girolive-Panthers müssen als Tabellensechster der Basketball-Bundesliga warten, wer ihr Gegner in den Playoffs wird. Womöglich entscheidet es sich erst wenige Tage vor dem ersten K.-o.-Spiel, ob die Reise zum TSV Wasserburg oder zum Herner TC führt. Die Ausgangslage vor den Playoffs.

Am lautesten wurde in Marburg gejubelt: Die BC-Basketballerinnen kletterten am letzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde durch das 68:60 gegen Nördlingen noch auf Rang vier und sicherten sich das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde geg