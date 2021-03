Panthers: Im Schnitt 21 Ballverluste in den letzten fünf Spielen

Musste erneut mehr als 20 Ballverluste registrieren: Panthers-Trainer Aleksandar Cuic (vorn, Archivbild).

Helmut Kemme

Halle/Osnabrück. Die Girolive-Panthers wollten zum Hauptrunden-Finale etwas für das gute Gefühl tun und mit neuem Schwung in die heiße Saisonphase gehen, aber dieses Vorhaben ging gründlich schief: Bei den Halle Lions kassierten sie nach einem desaströsen Schlussviertel eine deutliche 68:84-Pleite. Die vierte Niederlage in Folge zementierte den sechsten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga.

Bei den Niederlagen gegen Keltern und Herne hatten sich die OSC-Frauen noch mit starken Auftritten Respekt verschafft und ihr Potenzial angedeutet. In Halle liefen sie hingegen niemals zu ihrer Bestform auf und brachen im Schlussviertel k