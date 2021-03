Bitteres Ende für den OSC in der Bundesliga-Hauptrunde: Samantha Fuehring (in Rot) und die Panthers verloren bei den Halle Lions um die Ex-Osnabrückerin Klaudia Grudzien (rechts).

Halle/Osnabrück. Nach drei Niederlagen in Folge hatten die Girolive-Panthers am letzten Hauptrunden-Spieltag der Basketball-Bundesliga etwas für das gute Gefühl vor dem Start in die heiße Saisonphase tun wollen. Das gelang jedoch nicht: Im Schlussviertel brachen sie beim Tabellenzehnten SV Halle Lions ein und kassierten eine enttäuschend deutliche 68:84-Niederlage. In die Playoffs starten sie von Rang sechs.

Der frühen Führung durch Frieda Bühner, die nur einen von zwei Freiwürfen verwandelte, folgten erst einmal vier Punkte der Gastgeberinnen. Der OSC punktete in der Anfangsphase vornehmlich von der Freiwurflinie (sechs der ersten acht Punkte)