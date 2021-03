Gute Bedingungen in Spanien: Pia Greiten.

Yannick Schurwanz

Osnabrück. „Wir haben gut an Leistung aufgebaut“, resümiert Pia Greiten vom Osnabrücker Ruderverein nach dem zweiwöchigen Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in Sevilla (Spanien).

Beim vierwöchigen Ausdauertraining "gut an Leistung aufgebaut"„Ich bin nach der Verletzung im Dezember und Januar und den anschließend zunächst schwierigen Trainingsbedingungen in Berlin nun auf einem guten Weg“, sagt Greiten. In den drei W