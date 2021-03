Bloß nicht aufgeben: Die Panthers wollen sich vor Pokal und Playoffs noch Selbstvertrauen in Halle holen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Zum Ende der Hauptrunde bewegen sich die Girolive-Panthers in Gefühlswelten, die sie noch nicht kannten: In der Basketball-Bundesliga gab es zuletzt gleich drei Niederlagen in Folge. Zuvor hatten sie in der ganzen Saison keine zwei Pflichtspiele nacheinander verloren. Im Hauptrunden-Finale bei den Halle Lions soll am Sonntag (16 Uhr, live auf sporttotal.tv) nun unbedingt eine Trendwende her.

„Der Spielplan ist, wie er ist“, sagt Trainer Aleksandar Cuic, der sich damit trösten kann, dass die OSC-Frauen kurz vor den Playoffs nicht in einer tiefen sportlichen Krise stecken. Dass zwei der letzten Gegner – Marburg und Herne – einfac