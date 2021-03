Panthers in Playoffs gegen Herne, Wasserburg – oder Göttingen?

Gibt es für Milica Cuic (am Ball) und die Panthers in den Playoffs ein Wiedersehen mit dem Herner TC? Oder wird es noch ein ganz anderer Gegner? Das entscheidet sich womöglich erst kurz vor dem Start in die K.-o.-Spiele.

Helmut Kemme

Osnabrück. Seit Mittwochabend ist klar, dass die Girolive-Panthers die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga auf dem fünften oder sechsten Platz abschließen werden. Den Corona-Umständen in der Saison 2020/21 geschuldet, könnten die OSC-Frauen ihren Gegner erst kurz vor dem Start in die Playoffs kennen.

Mehrere Corona-Quarantänen beim Herner TC und den Gegnern des TSV Wasserburg haben es erforderlich gemacht, dass der Tabellenzweite aus Oberbayern und der Dritte aus dem Ruhrgebiet noch Nachholspiele vor sich haben. Die können aus Zeitgründ