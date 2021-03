Herne zieht Panthers erst in den Schlussminuten den Zahn

Auch in Überzahl fand Herne kaum ein Mittel gegen die energische Samantha Fuehring (am Ball). Am Ende setzte sich der Tabellendritte trotzdem knapp bei den Panthers durch.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben die letzte Chance auf das Heimrecht in den Playoffs verspielt. Nach dem 68:74 gegen den Herner TC ist Platz vier in der Basketball-Bundesliga nicht mehr zu erreichen. Um am letzten Spieltag der Hauptrunde noch auf Platz fünf zu klettern, brauchen die OSC-Frauen nun Schützenhilfe.

„Heute bin ich ein bisschen enttäuscht. Morgen werde ich auch mehr positive Sachen sehen“, sagte Trainer Aleksandar Cuic nach der zehnten Saisonniederlage, die der OSC nicht gegen irgendwen kassierte. „Herne ist ein Topteam der Liga“, beton