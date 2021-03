Versuchen, die Interessen des Amateurfußballs zu vertreten: Rainer Koch und Fritz Keller. Foto: Witters/Wagner

ThorstenWagner

Osnabrück. Lange Monate hat man so gut wie gar nichts gehört vom Deutschen-Fußball Bund zu seinen über fünf Millionen durch Corona zur Passivität verurteilten Amateurfußballern. Jetzt nutzte die DFB-Spitze die von der Politik forcierten ersten Öffnungsschritte für ein Plädoyer für den überwältigenden Teil der ihn tragenden Mitglieder: „Amateurfußball ist Teil der Lösung, nicht des Problems“, so DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Was der DFB aber genau selbst zur Lösung der Krise beitragen kann, blieb vielfach diffus.

„Der Patient Amateurfußball liegt noch nicht auf Intensiv. Aus Kratzern werden aber Wunden, er braucht nun Fürsorge“, sagte Koch mit Bezug auf eine Umfrage, bei der 101710 Akteure aus dem Amateurfußball mitgemacht haben. Zentrale Ergebnisse