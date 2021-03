Keine gute Laune bei (vorne, von links) Emma Eichmeyer, Julia Dzeko und Victoria Poros: Durch die Niederlage gegen Keltern rutschten die Girolive-Panthers in der Tabelle um zwei Plätze ab.

Helmut Kemme

Osnabrück. An eine Wiederholung des Hinspiel-Coups gegen Keltern (67:59) hatten wohl die wenigsten geglaubt, aber das 63:90 im Rückspiel gegen die Rutronik Stars war für die Girolive-Panthers dann mehr als bitter. Zusätzlich zur deutlichen Pleite rutschten die OSC-Basketballerinnen in der Bundesliga durch die zweite Niederlage am Doppelspieltag vom vierten auf den sechsten Rang ab.

Für Aleksandar Cuic war es ein „ziemlich realistisches“ Ergebnis. „Das ist das, was man von einem Spitzenteam erwartet“, sagte er über den Auftritt der Gäste, die auf sportlichem Weg erst zwei ihrer 20 Saisonspiele verloren haben, in der zw