Erneut keine packende Duelle wird es über Pfingsten beim Jugendturnier des SV Harderberg geben. Spielszene.

Moritz Frankenberg

Wallenhorst. Die Pfingstturniere von BW Hollage, vom SV Harderberg und der Spvg. Niedermark sind klare Höhepunkte für Hunderte Jugendfußballer dieser Region bis hin zum Ausland. Doch wie bereits in 2020 sieht es aus, dass der Fußball auch in diesem Jahr an diesem Traditionstermin nicht rollen wird. Hollage und Harderberg haben bereits abgesagt.

Leiter des Hollager Inter-C-Teams muss weiter auf Premiere wartenMichael Lührmann, Leiter des Hollager Inter-C-Teams, hat dem fast vollen Teilnehmerfeld mitgeteilt, dass Corona dem C-Junioren-Wettbewerb erneut einen Strich durch die Rechn