Im Schlussviertel setzten die Panthers vor allem auf Samantha Fuehring (am Ball, gegen Marburgs Marie Bertholdt). Das war aber zu ideenlos, um die achte Niederlage der Saison noch abzuwenden.

Thorsten Richter

Marburg/Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben den Erfolgslauf des BC Marburg in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen können. Beim 67:74 in Hessen kassierten die OSC-Frauen am Freitag ihre achte Saisonniederlage zum Start in den Doppelspieltag. Weil auch Verfolger Göttingen gegen Wasserburg verlor, bleiben die Panthers aber Tabellenvierter.

Wie im Pokalspiel Anfang Januar, das mit einem 66:61-Sieg für den OSC endete, begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Marburg profitierte zu Beginn von seiner Abschlussstärke: Zwei Dreier bedeuteten eine 10:4-Führung (5. Minute). Beim OS