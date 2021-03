In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Die Athletiktrainer Leif (links) und Henrik Frach. Fotos: imago/Nordphoto/Kraft

Osnabrück. Wenn am Sonntag der 1. FC Köln den SV Werder Bremen empfängt, schauen Elmar und Kornelia Frach aus Schledehausen genau hin: Das Bundesligaspiel ist auch das vierte Duell ihrer in Ostercappeln geborenen Zwillingssöhne Henrik und Leif Frach im Profifußball – für die beiden 33-jährigen Athletiktrainer eines unter speziellen Vorzeichen in der Pandemie.

„Mein Vater ist fußballverrückt. Er kickt noch heute bei den Alten Herren bei SF Schledehausen: Mit über 70 Jahren“, sagt Henrik Frach. Der Athletiktrainer des SV Werder Bremen hatte selbst als Vierjähriger in Schledehausen begonnen, dem Le