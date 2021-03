Meller Huning arbeitet mit Aston Martin in Formel 1 zusammen

Vor seiner dritten Saison als Teil der Formel 1 steht der Meller Martin Huning.

Sport Pesa Racing Point

Melle. Der Meller Motorsportmanager Martin Huning wird auch künftig in der Formel 1 tätig sein. In der neuen Saison wird der 47-Jährige die Rückkehr von Aston Martin in die Königsklasse des Motorsports begleiten.

In der dritten Saison Teil der Formel 1Huning ist Motorsportchef beim ostwestfälischen Schmierstoffhersteller Ravenol, dem offiziellen Schmierstoff-Partner des britischen Formel-1-Teams. Damit setzt sich sein Engagement in der Formel 1 fort