Allazia Blockton (links) und die Girolive-Panthers haben am Wochenende gleich zwei harte Brocken vor sich.

Helmut Kemme

Osnabrück. „Ich bin froh, dass wir unser Schicksal selbst kontrollieren können“, sagt Trainer Aleksandar Cuic, wohlwissend, dass seine Basketballerinnen der Girolive-Panthers auf den letzten Metern der Bundesliga-Hauptrunde einen „harten Zeitplan“ vor sich haben. Ein Doppelspieltag, der am Freitag (19 Uhr) zum Verfolger BC Marburg führt und am Sonntag (16 Uhr) Spitzenreiter Keltern beim OSC gastieren lässt, ist der Auftakt für vier Spiele binnen zehn Tagen.

Der Viererpack hat es in sich, und das fängt schon beim ersten Gegner an. „Marburg ist in jedem seiner letzten Spiele Favorit“, sagt Cuic über die Hessinnen, die (nach Punktabzug aus dem Hinspiel gegen die Panthers) nur drei Punkte hinter d