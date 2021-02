"Die Tigers sind ein Brett" – Panthers-Academy will sich in Neuss beweisen

Michelle Müller (am Ball) kehrt nach mehrwöchiger Pause ins Team der Academy zurück.

images/Nico Paetzel

Osnabrück. Ihren ersten Sieg der Saison feierten die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers-Academy im vergangenen November beim 81:74 gegen die TG Neuss Tigers. Und damit kamen die OSC-Frauen auf den Geschmack des Siegens. Am Sonntag (15 Uhr) treffen sie in ihrem ersten Auswärtsgastspiel dieses Jahres im Rückspiel wieder auf die Tigers – Wiederholung also nicht ausgeschlossen.

Unterdessen kommt das Personalkarussell bei der OSC-Reserve wieder in Schwung: Während Leistungsträgerin Emma Eichmeyer zukünftig die Basketballschuhe nur noch für die Girolive-Panthers in der 1. Liga schnürt, um größtmögliche Power im Kamp