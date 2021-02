Einen Ausweg aus dem Corona-Stillstand des Sports fordern die niedersächsischen Großvereine. (Symbolfoto)

imago/Noah Wedel

Osnabrück. Die 24 größten Sportvereine Niedersachsens haben sich gemeinsam mit einem offenen Brief an den Landessportbund gewendet. Darin fordern sie zusätzliche Finanzhilfen vom Land und machen einen Vorschlag für die Rückkehr in den Sportbetrieb. Der Landessportbund hat den Clubs geantwortet: Man sei mit der Politik bereits in Verhandlungen.

Wie argumentieren die Großvereine? Die Clubs, die eigene Vereinsanlagen besitzen und mehr hauptamtliches Personal beschäftigen als kleine Vereine, sehen sich unter besonderem wirtschaftlichem Druck. „Nur mit drastischen Einsparungen, nicht