Am Sonntag waren die Panthers noch im Stimmungshoch, vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Herne wurden die OSC-Basketballerinnen kurzfristig ausgebremst.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Playoff-Teilnahme ist den Girolive-Panthers seit dem Sieg gegen Hannover am vergangenen Sonntag sicher, und mit diesem Rückenwind wollten die OSC-Frauen an diesem Mittwoch gegen den Herner TC Platz vier der Basketball-Bundesliga verteidigen. Wegen eines erneuten positiven Corona-Tests beim Gegner ist die Partie nun auf den 10. März verlegt worden. aber das nimmt den Girolive-Panthers nur bedingt den Druck: Schon im Nachholspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den Herner TC steht Rang vier auf dem Spiel.

Für die Panthers hätte am Mittwoch Platz vier auf dem Spiel gestanden: Im Fall einer Niederlage gegen den Tabellendritten aus Herne hätten die OSC-Frauen ihre Platzierung dem Konkurrenten aus Göttingen überlassen müssen, der dann nicht nur