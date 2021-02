Immer ein Gegnerkontakt auf dem Weg zum Korb: Als sich Emma Eichmeyer (rechts) und die Panthers an Hannovers Physis anpassten, drehten sie die Partie.

Helmut Kemme

Osnabrück. Dank einer beeindruckenden Steigerung in der zweiten Halbzeit haben die Girolive-Panthers die drohende achte Saisonniederlage noch abgewendet und Platz vier in der Basketball-Bundesliga verteidigt. Gegen den TK Hannover lagen sie kurz vor der Pause schon mit 14 Punkten zurück, gingen aber nach einer dramatischen Endphase mit einem 75:73-Sieg vom Feld und haben nun fünf Spiele vor dem Ende der Hauptrunde einen Playoff-Platz sicher.

„Wir haben lange gebraucht, um uns an die Physis von Hannover anzupassen. In der Halbzeit haben wir uns gesagt: Das einzige, was heute zählt, ist, dass wir härter spielen. Und so sind wir dann auch aus der Kabine gekommen“, fasste Emma Eic