Eine klare neue Hallenbestleistung führte zu Bronze: Ria Möllers.

Chai von der Laage

Dortmund. Nach dem geteilten Sieg bei der Sommer-DM 2020 in Braunschweig sammelte die Mellerin Ria Möllers im Trikot von Bayer Leverkusen am Samstag ihre zweite große Medaille im Frauenbereich. Bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund gewann Möllers trotz Verletzungssorgen und reduzierten Trainings mit 4,31 Metern Bronze.

Hallenbestleistung trotz Sorgen um gleich sechs Zentimeter verbessertHinter Meisterin Lisa Ryzih (Ludwigshafen, 4,40 Meter) schafften drei Athletinnen die 4,31 Meter: Stefanie Berndorfer (Ulm) im ersten Versuch (somit Silber), Ria Möllers i