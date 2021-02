Im Landkreis Osnabrück sind die Sportler treuer als in der Stadt

Die Beschränkungen in der Coronakrise haben viele Sportvereine Mitglieder gekostet. Im Landkreis Osnabrück ist die Vereinstreue dabei größer als in der Stadt Osnabrück.

Johannes Kapitza

Osnabrück. Mit etwas mehr Spannung als in anderen Jahren sind die Ergebnisse der Bestandserhebung erwartet worden, die ein Indikator für das (Über-)Leben der Sportvereine in der Coronakrise sind. Kreis- (KSB) und Stadtsportbund (SSB) Osnabrück haben nun die Zahlen vorgelegt, die ihre Vereine bis Ende Januar melden mussten. Wie erwartet, ist das Mitglieder-Minus in der Stadt Osnabrück heftiger als im Landkreis. Ein Blick auf Daten und Trends.

Gewinn und Verlust: Im Landkreis ging die Zahl der organisierten Sportler um 3782 auf 111093 Menschen zurück – ein Verlust von rund 3,3 Prozent. Dass der Rückgang im Landkreis unter dem niedersachsenweit erwarteten Minus von 3,7 bis 3,8 Pro