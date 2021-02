Im BMW-Sportflitzer will das Team Walkenhorst Motorsport die DTM aufmischen.

Swoosh Motorsport Communications

Melle. Das 2009 in die Sportwelt eingestiegene Team Walkenhorst Motorsport aus Melle bestreitet mit dem Aufstieg in die DTM den nächsten großen Schritt. Dabei setzt das Team auf den erfolgreichen BMW M6 GT3.

Das traditionsreiche Championat wird in der kommenden Saison erstmals mit GT3-Sportwagen ausgetragen. Acht Rennwochenenden stehen im Kalender, vier in Deutschland und vier im benachbarten Ausland. Die Saison beginnt Mitte Juni in Monza in