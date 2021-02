Erfolgreichste Schützin der OSC-Reserve war Frieda Bühner (links), die 23 Punkte erzielte.

Nico Paetzel

Osnabrück. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers-Academy haben gegen die Capitol-Bascats Düsseldorf mit 65:87 (33:53) verloren und ihre vierte Niederlage im siebten Spiel kassiert. Doch vor allem die zweite Spielhälfte konnte der OSC-Reserve Mut machen für die kommenden Aufgaben.

Der Aufsteiger aus dem Rheinland erwies sich am Samstag in der Summe als zu stark und untermauerte seine Ambitionen auf den Durchmarsch in die 1. Liga. Dennoch nimmt das junge Osnabrücker Ensemble um Academy-Trainer Mika Scheidemann viel Po