Ehrgeizig: Victoria Poros (rechts).

Helmut Kemme

Osnabrück. Zwei Würfe, zwei Treffer, eine 100-Prozent-Quote, und das auch noch aus der Distanz – ob sie dafür eigentlich einen ausgeben muss? „Nee, eigentlich nicht“, sagt Basketballerin Victoria Poros von den Girolive-Panthers, die am Sonntag (16 Uhr) gerne damit weitermachen will, womit sie am Mittwochabend aufgehört hat: mit einem erfolgreichen Bundesliga-Spiel gegen die Saarlouis Royals.

Nur vier Tage nach dem coronabedingt verlegten Hinspiel reist dieses Mal Saarlouis an. „Wenn man zweimal in so kurzer Zeit gegen den gleichen Gegner spielt, muss man noch etwas in der Hinterhand behalten“, deckte OSC-Trainer Aleksandar Cu