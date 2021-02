Die Osnabrücker Rollstuhlbasketballerin Anna-Lena Hennig (links) steht als Behindertensportlerin des Jahres zur Wahl.

ottobock/Stephanie Wunderl

Osnabrück. Anna-Lena Hennig ist aufgeweckt, ein echter Teammotivator und hat jede Menge Ehrgeiz. Die 21-Jährige, die seit der Geburt mit einer spastischen Diparese lebt, spielt in der U25-Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen und ist nun eine von sechs Kandidaten bei der Wahl zu „Niedersachsens Behindertensportler des Jahres“.

Im Januar wechselte Hennig vorübergehend vom RSC Osnabrück vorübergehend zum BBC Münsterland nach Warendorf in der Bundesliga. Dort kann sie in Corona-Zeiten ihren Sport weiter ausüben. In Osnabrück wohnt sie aber weiterhin, absolviert hier