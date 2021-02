Girolive-Panthers holen sich in Saarlouis Platz vier zurück

Victoria Poros (rechts, hier in einem Spiel der 2. Bundesliga) traf zwei wichtige Dreier beim Sieg der Girolive-Panthers in Saarlouis (Archivbild).

imago images/Nico Paetzel

Saarlouis/Osnabrück. Die Reise an die französische Grenze hat sich für die Girolive-Panthers gelohnt: Mit dem 72:69-Erfolg bei den Saarlouis Royals haben die OSC-Frauen Platz vier in der Basketball-Bundesliga zurückerobert.

Nach der langen Anreise gelang den Gästen kein guter Start. Nur vier Punkte in den ersten vier Minuten waren offensiv zu wenig. Der Rückstand wuchs so folgerichtig auf bis zu elf Punkte an (10:21, 9. Minute). Der OSC hatte Glück, dass Saarl