Susanne Hambürger dos Reis ist neue SPD-Fraktionsvorsitzende im Osnabrücker Rat. Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Seit inzwischen fast elf Monaten leiden auch die Sportvereine in der Stadt Osnabrück unter den Auswirkungen der Coronapandemie. Mit Blick auf diese „besondere Belastungsprobe“ plädiert die Stadtratsfraktion der SPD dafür, den Vereinen über mehrere Wege im Jahr 2021 finanziell zu helfen. „Uns ist es wichtig, dass die Institutionen unserer Stadt, die das Fundament des Breitensports bilden, entlastet werden“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Hambürger dos Reis.

In diesem Sinne will die Partei in der nächsten Sitzung im Schul- und Sportausschuss der Stadt am Donnerstag sowie in der darauf folgenden Ratssitzung im März einen Antrag stellen, der Sportvereine in diesem Jahr von Pachtzahlungen befreien