Noch nicht im Einsatz, aber glücklich über die Einladung zur Nationalmannschaft: Basketballerin Frieda Bühner von den Girolive-Panthers (am Ball).

imago images/Nico Paetzel

Osnabrück/Riga. Basketballerin Frieda Bühner (Girolive-Panthers) teilt das Schicksal mit ihrer Teamkameradin Jenny Strozyk: Auch die 16-Jährige muss nach ihrer ersten Berufung in die Nationalmannschaft vorerst auf ihr erstes Länderspiel warten. Bühner kam am Samstag in Riga beim letzten Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2021 erneut nicht zum Einsatz. Die DBB-Frauen verloren 57:78 gegen Gastgeber Lettland und verpassten damit das EM-Ticket.

Auch ohne Einsatz im Nationaltrikot sei es „einfach eine totale Ehre“ gewesen, „Luft bei den A-Damen zu schnuppern“, bilanziert Bühner. Die Trainingseinheiten hätten viel Spaß gemacht, „und ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel lerne. Es