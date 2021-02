Feiert Frieda Bühner (rechts) am Donnerstag oder Samstag ihr Debüt für die Nationalmannschaft?

Helmut Kemme

Osnabrück. An diesem Wochenende haben die Girolive-Panthers in der Bundesliga spielfrei. Es ist Länderspielpause. Dennoch sind zwei Osnabrücker Spielerinnen in Sachen Basketball unterwegs.

Wenn die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen am Donnerstag gegen Kroatien (15.30 Uhr) und am Samstag gegen Lettland (18.45 Uhr) in Riga die beiden letzten Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft in Frankreich und Span