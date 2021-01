Angespannt an der Seitenlinie: Sasa Cuic.

Helmut Kemme

Osnabrück. In den vergangenen beiden Spielen dürfte der Puls von Aleksandar Cuic, Trainer der Girolive-Panthers, im letzten Viertel ziemlich hoch gewesen sein. Sowohl in Nördlingen als auch gegen Göttingen gewannen die Bundesliga-Basketballerinnen in letzter Sekunde mit einem Punkt Vorsprung. Nun sind die OSC-Frauen am Samstag (17.30 Uhr) bei den Bascats Heidelberg zu Gast.

Verläuft das Duell wie das Hinspiel im Dezember, kann sich Cuic auf eine entspannte Schlussphase einstellen. Vier Tage vor Heiligabend besiegten die Osnabrückerinnen die Bascats zu Hause mit 104:79. Der Panthers-Coach warnt aber: „Das letzt