Plötzlich Bundesliga: Maya Girmann (hinten, Fünfte von links) saß am vergangenen Wochenende beim Erstligisten TK Hannover auf der Bank, der von der früheren OSC-Trainerin Juliane Höhne (hinten, Vierte von rechts) gecoacht wird.

Debby McKinsey/TK Hannover

Osnabrück/Hannover. Eigentlich hatte Basketballerin Maya Girmann vom BBC Osnabrück nur eine Gelegenheit gesucht, im Lockdown ein wenig trainieren zu können. Beim Bundesligisten TK Hannover fand sie Gehör und kam nun unerwartet zum Einsatz in der höchsten deutschen Spielklassen.

Sieben Minuten und 36 Sekunden stand Girmann am Donnerstagabend bei der 77:104-Niederlage in Göttingen auf dem Feld. In dieser Spielzeit erzielte die 24-Jährige, die in Osnabrück Grundschullehramt studiert, drei Punkte für die Hannoverane