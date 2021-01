Bernd Kettmann führt den Fußballkreis Osnabrück-Land seit 2013 an.

David Ebener

Osnabrück. Schon seit 2013 ist Bernd Kettmann Vorsitzender des Fußballkreises Osnabrück-Land, doch so wenig los wie zuletzt war praktisch noch nie. In Zeiten der Pandemie fange er sogar an, die Terminflut der Vorjahre zu vermissen, erzählt Kettmann, hauptberuflich Polizeibeamter, im Rahmen der Serie "Mein Blick auf Corona".

Frage: Herr Kettmann, wie geht's Ihnen persönlich in der Corona-Zeit? Wie sehr schlägt der Lockdown aufs Gemüt?Kettmann: Mittlerweile ist es doch bedrückend. Gerade jetzt, wo man sich gar nicht mehr mit Freunden und Bekannten treffen kann.