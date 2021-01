Erleichterung pur bei den Panthers: Die Bank und Trainer Aleksandar Cuic feiern den Herzschlag-Sieg gegen Göttingen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers werden zu Expertinnen für Herzschlagfinals in der Basketball-Bundesliga: Eine Woche, nachdem ihnen die letzten 1,5 Sekunden zum Sieg in Nördlingen gereicht hatten, überstanden sie auch gegen die Flippo-Baskets Göttingen die nervenaufreibenden Schlusssekunden und retteten eine 72:71-Führung über die Zeit.

Kata Takács, die in Nördlingen per Dreier zum Sieg getroffen hatte, brachte die OSC-Frauen gegen Göttingen mit zwei verwandelten Freiwürfen zum letzten Mal in der Partie in Führung. In den verbleibenden 18 Sekunden kam Göttingen noch zweima