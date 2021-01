Allein zwischen verwaisten Fitnessgeräten: Christa Nitschke kommt zweimal pro Woche ins Athleticum des OTB, Trainer Andreas Albers leitet sie an.

David Ebener

Osnabrück. Fitnessübungen zwischen verwaisten Geräten und abgesperrten Laufbändern: Beim Osnabrücker Turnbund können sich die Vereinsmitglieder im zweien Lockdown den Corona-Frust von der Seele schwitzen. Das Einzeltraining ist praktisch jeden Tag ausgebucht, auch Christa Nitschke kommt zweimal pro Woche.

Christa Nitschke hat den ganzen Fitnessbereich für sich allein. Niemand sonst trainiert an den Geräten im Athelticum des OTB an der Oberen Martinistraße. Einzig OTB-Trainer Andreas Albers ist an ihrer Seite, leitet sie an, gibt Tipps und Hi