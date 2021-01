Bleibt optimistisch: Heinz Schleibaum.

Grafik: NOZ/Hente, Foto: Archiv/Kemme

Wallenhorst. Er gehört zu den Menschen in der Region, die den Fußball an der Basis am Leben erhalten. Heinz Schleibaum ist immer da, wenn bei den Sportfreunden Lechtingen Ehrenamtliche gefragt sind. Insbesondere die Platz- und Rasenpflege gehört auch in Corona-Zeiten zu den Lieblingsbeschäftigungen des 67-jährigen Rentners, der nur mit „Heinz“ angesprochen werden möchte.

Heinz, es ist Montagmittag: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Mittagsschlaf störe.Von wegen. Ich sitze auf dem Trecker und gehe meinem Hobby nach (lacht). Hatte ich mir fast gedacht. Was liegt momentan an?Im Augenblick bin ich dabei,