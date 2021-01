Oft unter Druck: Panthers-Spielmacherin Jenny Strozyk (am Ball, hier gegen Wasserburgs Sophie Perner).

Helmut Kemme

Osnabrück. 72275 – das ist weder die Postleitzahl ihrer Heimatstadt Bochum noch die Telefonnummer von Jenny Strozyk, sondern Ziffer für Ziffer gelesen ihre Punktausbeute in den letzten fünf Pflichtspielen der Girolive-Panthers. Aber der Wert der Spielmacherin für den Basketball-Bundesligisten lässt sich nicht nur in Punkten messen. Das will die 20-Jährige am Sonntag (16 Uhr, sporttotal.tv) in Nördlingen erneut zeigen.

„Die Zeit, in der man die Gegner überraschen kann, ist irgendwann vorbei“, kennt Panthers-Trainer Aleksandar Cuic einen Grund, warum Strozyk zuletzt nicht mit vielen Punkten glänzen konnte. Im Schnitt kommt Strozyk immer noch auf acht Zähl