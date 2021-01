Nichts geht in der 2. Basketball-Bundesliga: Der Spielbetrieb wurde erneut ausgesetzt, die Pause dauert nun bis mindestens Mitte Februar.

imago images/Nico Paetzel

Osnabrück. Die 2. Basketball-Bundesliga der Frauen lässt den Spielbetrieb in der Coronakrise vorerst weiter ruhen. Bis Mitte Februar soll eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Als Begründung für ihre Entscheidung führte die Liga-Gesellschaft am Donnerstag an, dass eine geregelte Wiederaufnahme der Ligaspiele mit allen Teams zum kommenden Wochenende noch nicht möglich sei. Ein Teil der angesetzten Partien war in d