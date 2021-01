Gibt es im August endlich wieder Motorsport am Uphöfener Berg?

Christian Merli knackte im August 2019 mit seinem Osella FA30 Zytek LRM den Streckenrekord am Uphöfener Berg in Hilter-Borgloh.

David Ebener

Osnabrück. Sie sollen in diesem Sommer endlich zurückkehren an den Uphöfener Berg, die lauten Motorengeräusche des Bergrennens. Nachdem die Corona-Pandemie das Traditionsevent des MSC Osnabrück im vergangenen Jahr unmöglich machte, blicken die Organisatoren nun mit Optimismus in Richtung August 2021.

Es soll die Neuauflage des 53. Osnabrücker Bergrennens geben. Denn beim Motorsport-Club (MSC) sprach man schon im vergangenen Jahr ganz bewusst von einer "Verschiebung" der Veranstaltung, nicht von einer "Absage". "Und unter diese