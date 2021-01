Hofft auf die Olympia-Teilnahme: Ruderin Pia Greiten aus Wissingen (Archivbild).

Osnabrück/Bissendorf. Nach sechswöchiger Verletzungspause hat Pia Greiten vom Osnabrücker Ruder-Verein (ORV) im deutschen Trainingslager in Lago Azul (Portugal) erstmals wieder in einem Boot auf dem Wasser trainiert. „Es verlief schmerzfrei und okay. Ob die Rippen-Überreizung vollständig ausgeheilt ist, muss sich in den nächsten beiden Wochen zeigen.“

Der Rückschlag nach einer starken Saison mit Platz sechs bei der Europameisterschaft der Frauen in Posen (Polen) hat die 23-Jährige genervt, aber nicht aus der Bahn geworfen. „Ich bin Verletzungspausen gewohnt – beispielsweise von den drei