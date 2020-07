GMHütte. Den Sieg bei den 24. Teuto Classics in Kloster Oesede hat sich ein Tennisprofi aus Belgien geholt. Der 20-jährige Buvaysar Gadamauri schlug den topgesetzten Stefan Seifert aus Oldenburg im Finale mit 6:4, 6:1 und sicherte sich die Siegprämie in Höhe von 600 Euro.

