Osnabrück. Julian Meckfessel macht den nächsten Schritt auf der Schiedsrichter-Karriereleiter. Der 24-Jährige leitet ab der neuen Saison Fußballspiele in der A-Junioren-Bundesliga. „Ich freue mich bereits auf die neue Liga“, sagt der Osnabrücker, der für die TSG Burg Gretesch pfeift.

