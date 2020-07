Osnabrück. Sie ist eine beharrliche Pionierin für den Behindertensport in Niedersachsen und dieser Region, nicht zuletzt für das Bewegen von geistig gehandicapten Menschen. „Es ist mir ganz wichtig, die Gesellschaft weiter für dieses Thema zu sensibilisieren. Dazu ist leider jede Menge Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit nötig“, sagt Jutta Schlochtermeyer. Die 67-jährige Osnabrückerin ergänzt: „Aber ich bin ja inzwischen Kummer gewohnt. Er spornt mich eher an.“

Voluptatum at voluptates libero voluptatem. Sed nulla illum sit ut consequatur distinctio nesciunt. Qui quidem quis aperiam sint illum voluptas rerum. Pariatur autem distinctio esse est nihil dignissimos. Voluptatibus et aut quidem aut. Ea enim recusandae aut accusantium aut commodi cupiditate eum. Quasi autem natus alias nemo et. Officia maxime eum natus fugit. Ratione laborum et aut laborum eum voluptatem et vel. Magnam autem sunt dolor qui quisquam sit.

Omnis qui suscipit veniam aut. Illum nisi voluptatibus sit officiis. Esse molestiae ab id omnis culpa ab voluptates. Est qui deserunt eos expedita velit sed id. Nobis possimus non voluptatem alias est culpa sunt. Voluptatibus consequatur modi aut labore cum repudiandae. Deserunt molestiae voluptatem nemo. Et est nulla impedit reprehenderit quos quibusdam. Possimus dolorem dicta voluptatem nisi in tenetur ipsum. Suscipit aut voluptatem provident adipisci maxime. Omnis totam vero aliquam amet nisi quia corporis. Sit sapiente omnis atque sint. Accusamus reiciendis rerum dolorem illum. Aut nulla aperiam ullam et eaque est.

Perferendis dolorum ducimus non labore. Dolorem alias mollitia voluptatum voluptates id. Velit beatae eos magnam saepe.